خناقة فجرت نهر دم.. كواليس جديدة في "حادث أوسيم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أرجع مصدر أمني مسؤول بمباحث الجيزة وآخر بقطاع الأمن العام إطلاق أحد الأشخاص النار على أسرته والمارة بشكل عشوائي بمركز أوسيم، اليوم الثلاثاء، إلى وقوع مشاجرة بينه وزوجته.

وقال المصدران إن مشادة كلامية حادة دارت بين المتهم وزوجته بعد ظهر اليوم، تطورت إلى شجار، فأحضر الزوج بندقية آلي وفتح النار بشكل عشوائي داخل المنزل، وخرج إلى الشارع وأطلق الرصاص بشكل عشوائي.

أضاف المصدران أن بلاغا تلقاه مشرف غرفة عمليات شرطة النجدة بنشوب مشاجرة ووقوع إطلاق نار بمنطقة الصفيرة، وانتقلت قوة بقيادة النقيب عمر عطيطو معاون المباحث.

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وذكرت وزارة الداخلية في بيانها، اليوم، أنه ورد لمركز شرطة أوسيم بلاغا يفيد قيام أحد الأشخاص بإطلاق أعيرة نارية بطريقة عشوائية تجاه المارة ،أسفرت عن وفاة وإصابة عدد من المواطنين.

انتقلت أجهزة الأمن لمحل الواقعة وتبين قيام "محمود .م.س" 36 سنة، عامل، بإطلاق أعيرة نارية من بندقية آلية كانت بحوزته تجاه المارة بالقرب من كوبرى الصفيرة، أسفرت عن وفاة أربعة مواطنين وإصابة ثلاثة آخرين بأعيرة نارية.

وقامت القوات بمبادلته النيران مما أدى إلى وفاته وإصابة ضابط وأمين شرطة بأعيرة نارية، تم نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج.