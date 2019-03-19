بالصور.. محافظ قنا يستقبل وفد جمعية أصدقاء المبادرة القومية ضد السرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا - عبدالرحمن القرشي:

استقبل اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، وفد جمعية أصدقاء المبادرة القومية ضد السرطان برئاسة اللواء ياسر عبدالله مستشار المدير التنفيذي للجمعية، لمناقشة الموقف التنفيذي لمحطة مياه أبودياب شرق التي تنفذها الجمعية بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، وبحث سبل تعزيز التعاون بين المحافظة والجمعية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح الهجان، أن المحطة مقامة علة مساحة 1050 م2 بطاقة إنتاجية 25 لتر في الثانية، بتكلفة مالية بلغت 20 مليون جنيه، وسوف تخدم 50 ألف مواطن مقيمين بعدد 23 نجع وعزبة بقرية ابو دياب شرق مضيفا ان المحطة سوف تساهم في حل مشكلة ضعف المياه وعدم انتظامها بتلك النجوع مشيرا الي ان نسبة تنفيذ الأعمال المدنية والكهروميكانيكية وصلت إلى 90% حيث تم ربط المحطة بشبكات التوزيع فيما يجرى إعداد الدراسات والمقايسات الخاصة بمد مأخذ المحطة إلى نهر النيل مباشرة بدلا من ترعة الكلابية استجابة لطلب اهالي القرية، ومن المقرر بدء التشغيل مطلع مايو المقبل تزامنا مع بداية شهر رمضان لتوفير احتياجات الأهالي من المياه النقية بشكل دائم.