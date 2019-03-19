الداخلية تكشف تفاصيل إطلاق عامل النار عشوائيا على المارة بأوسيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت وزارة الداخلية عن تفاصيل حادث إطلاق النار على المارة بمركز أوسيم في ماحفظة الجيزة.

ورد لمركز شرطة أوسيم بلاغ يفيد قيام أحد الأشخاص بإطلاق أعيرة نارية بطريقة عشوائية تجاه المارة ،أسفرت عن وفاة وإصابة عدد من المواطنين.

انتقلت أجهزة الأمن لمحل الواقعة وتبين قيام "محمود .م.س" 36 سنة، عامل، بإطلاق أعيرة نارية من بندقية آلية كانت بحوزته تجاه المارة بالقرب من كوبرى الصفيرة، أسفرت عن وفاة أربعة مواطنين وإصابة ثلاثة آخرين بأعيرة نارية.

وقامت القوات بمبادلته النيران مما أدى إلى وفاته وإصابة ضابط وأمين شرطة بأعيرة نارية، تم نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج.