تشكيل لجنة للإعداد لمهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسماعيلية - محمد عوض:
شكل ديوان محافظة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، لجنة دائمة للإعداد للدورة العشرون لمهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية، دون تحديد موعد إقامة المهرجان.
ووقع اللواء حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية، على قرار تشكيل اللجنة وتضم السكرتير العام للمحافظة رئيسا للجنة وعضوية، ماهر كمال مدير عام الثقافة ومدير المهرجان ومدير عام مكتب المحافظ والمستشار الإعلامي للمحافظة، ومدير عام الحسابات بالمحافظة، ومدير عام إدارة التفتيش المالي والإداري ومدير عام إدارة الشؤون القانونية.
ويقام مهرجان الفنون الشعبية في موعد ما بين شهري أغسطس وسبتمبر، ويشارك فيه وفود من دول أجنبية بالإضافة إلى فرق قصور الثقافة.
وبحسب قرار اللجنة تختص بالإعداد للمهرجان والتنسيق مع الجهات المعنية بالتنفيذ قبل إقامته بوقت كاف على أن تقوم اللجنة بإعداد تقرير دوري بإنجازات كل شهرين خلال مدة عملها قبل تنفيذ المهرجان للعرض على المحافظ.
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