ممثلة الأمم المتحدة: فرص غير مسبوقة توفرها التكنولوجيا لتمكين النساء في مصر (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد البدري:

قالت مها راتب؛ محللة الاتصال والدعم بهيئة الأمم المتحدة للمرأة، إن التكنولوجيا توفر فرص غير مسبوقة لتمكين النساء والفتيات في مصر، لا سيما في مجالات نظم الحماية الاجتماعية وإمكانية الحصول على الخدمات العامة والبنية التحتية المستدامة.

وتحدثت راتب عن مبادرة في هذا الإطار تهدف إلى اتباع طرق ابتكارية لتمكين المرأة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والخروج بحلول جديدة لتحقيق المساواة بين الجنسين، لافتة إلى أنها ستعتمد على 3 مبادئ وهي "نطمح للمساواة، نبني بذكاء، نبدع من أجل التغيير".

جاء ذلك خلال كلمتها اليوم الثلاثاء، في مؤتمر "اليوم العالمي للمرأة إشكاليات التنمية والثقافة والعمل" الذي تنظمه مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع هيئة "بلان إنترناشيونال"، لمناقشة أهم قضايا المرأة، والتحديات التي تواجهها في مجال العمل، والجهود التي تبذلها في مجال التنمية.

Advertisements

وثمنت ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة الاستراتيجية الوطنية المصرية لتمكين المرأة عاما 2030، والتي تشمل التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي، والحماية، والعمل على تغيير ثقافة المجتمع نحو المرأة، ودعم الحصول على حقوقها القانونية.

يشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية المصرية لتمكين المرأة 2030 تعمل على تعزيز أدوار المرأة القيادية من خلال تحفيز المشاركة السياسية، وتوسيع خيارات عمل المرأة في القطاعين العام والخاص وفي مجال ريادة الأعمال، ومساعدة المرأة في الحصول على كافة حقوقها في المجالات العامة كالتعليم والصحة، والقضاء على الظواهر السلبية التي تهدد حياتها وسلامتها، وعلى كافة أشكال العنف ضدها.