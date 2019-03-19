الجزائر / زعماء سياسيّون وشخصيّات معارضة تدعو بوتفليقة للتنحي وتحثّ الجيش على لعب دورٍ دستوري

وكالات- دعت مجموعة جديدة من الزعماء السياسيين وشخصيات في المعارضة الجزائرية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى التنحي في نهاية ولايته يوم 28 افريل . وحثت المجموعة اليوم الثلاثاء 19 مارس 2019 الجيش على لعب دور دستوري دون التدخل في "خيار الشعب". Advertisements كما طالبت المجموعة الحكومة الحالية للاستقالة مع إجراء انتخابات في نهاية فترة انتقالية.

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