مقتل طفل بإطلاق نار على حافلة مدرسية في حلب السورية

قتل طفل نتيجة إطلاق نار على باص مدرسة في حي الزهراء في مدينة حلب شمال سوريا، حسبما أفادت وكالة مدينة حلب شمال سوريا، حسبما أفادت وكالةسانا. وذكرت وسائل إعلام محلية أن الإرهابيين استهدفوا "برصاص القنص" باص مدرسة أطفال بساحة النورس في حي الزهراء.

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