مقتل طفل بإطلاق نار على حافلة مدرسية في حلب السورية

قتل طفل نتيجة إطلاق نار على باص مدرسة في حي الزهراء فيمدينة حلب شمال سوريا، حسبما أفادت وكالة
سانا.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن الإرهابيين استهدفوا "برصاص القنص" باص مدرسة أطفال بساحة النورس في حي الزهراء.
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