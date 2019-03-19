البيت الأبيض: ترامب بصدد ترشيح المحامي كريستوفر لانداو سفيرًا لدى المكسيك

أكد المكتب الصحفي للبيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سوف يقوم بترشيح المحامي كريستوفر لانداو، سفيرا للولايات المتحدة لدى المكسيك.

وذكرت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية، على موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، أن هذا الترشيح يأتي في الوقت

الذي تشهد فيه الولايات المتحدة الأمريكية توترا في العلاقات مع جارتها وسط وجود نزاعات تجارية، وذلك في الوقت الذي يشكو فيه ترامب من المهاجرين غير الشرعيين الذين يعبرونالحدود إلى داخل الولايات المتحدة، ويبذل الجهود من أجل بناء جدار حدودي ممتد يفصل بين الدولتين.جدير بالذكر أن السفيرة الأمريكية السابقة لدى المكسيك روبرتا جاكوبسون استقالت من منصبها في شهر مايو السابق، لتنضم بذلك إلى قائمة من مسئولي وزارة الخارجية الأمريكية الذين قدموا استقالتهم في عهد ترامب.