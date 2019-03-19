النرويج: إصابة 4 أشخاص في هجوم مسلح على مدرسة

أعلنت الشرطة النرويجية، اليوم الثلاثاء، إصابة 4 أشخاص فى هجوم مسلح استهدف مدرسة بالعاصمة أوسلو. وذكرت شبكة (يورونيوز) الأوروبية أن شخصا مسلحا يحمل سكينا هاجم المدرسة، وأصاب 4 من العاملين، فيما تمكنت قوات الشرطة من اعتقال منفذ الهجوم الذى لم يتسن بعد معرفة الدافع وراء ارتكابه.

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