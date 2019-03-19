بروكسل.. "بلاغ القنبلة" يُخلي محيط مقر الاتحاد الأوروبي

أجْلت السلطات البلجيكية، الثلاثاء، نحو 40 شخصا من مبنى قريب من مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل، وأغلقت المنطقة المحيطة، بعد ورود إنذار بوجود قنبلة في المكان.

وقالت الناطقة باسم الشرطة، إلزة فان دي كيرة، إن "تحذيرًا هاتفيا بوجود قنبلة" ورد صباح

الثلاثاء إلى مكتب استشاري على صلة بالمفوضية التنفيذية في الاتحاد الأوروبي ببروكسل، لافتة إلى أنه تم أخذه على محمل الجد، وفق ما أوردت وكالة "أسوشيتد برس".

وذكرت الوكالة أن الشرطة البلجيكية أغلقت جزءا من الشارع القريب، وأرسلت مجموعة

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من كلاب الشرطة إلى الموقع.

وأضافت أن العملية لا تزال مستمرة حتى ظهر الثلاثاء بالتوقيت المحلي.

ويأتي هذا التطور بعد يوم من وقوع هجوم مسلح في مدينة أوتريخت في هولندا المجاورة، أسفر عن مقتل 3 أشخاص وجرح 9 آخرين.

وذكرت السلطات الهولندية أنها عثرت على رسالة داخل سيارة المشتبه بإطلاقه النار في أوتريخت ترجح فرضية "العمل الإرهابي".