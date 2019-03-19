شرطة هولندا تكشف تفاصيل جديدة للهجوم الإرهابي في أوتريخت

تعرضت هولندا، الاثنين، إلى حادث إرهابي، بعد هجوم مسلح على ترام في مدينة مدينة أوتريخت، بعدما فتح مسلح النار على امرأة كانت تستقل القطار، وأسفر الهجوم عن مقتل شخص وإصابة تسعة آخرين.
وبحسب أحد شهود العيان، "فإن مسلح فتح النار بشكل جنوني على المواطنين، وأصاب امرأة وبعدها استهدف كل من حاول مساعدتها، قبل أن يهرب من المكان".
عقب الحادث، صرح يان فان زانين، عمدة مدينة أوتريخت الهولندية، أن الهجوم الذي شهدته المدينة صباح يوم الاثنين، أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص، مؤكدّا إصابة تسعة أشخاص آخرين، من بينهمثلاثة يعانون من إصابات خطيرة.
ورجحّ عمدة المدينة قبل تحقيق السلطات، أن الدافع الذي يقف وراء الهجوم هو دافع إرهابي.
وطوقت قوات مكافحة الإرهاب مكان الحادث، والأماكن المشتبه اختباء المسلح فيها، وبدأت إجراءاتها في البحث عن مرتكب الحادث.
إرهابي تركي
بعد ساعات من الهجوم المسلح، ظهرت معلومات أولية عن شخص أكدت الشرطة صلته بالحادث، بعدما أطلقت الشرطة الهولندية تحذيرات عن شخصي تركي، 37 عامًا.
وقالت السلطات في بيان لها: "الشرطة تطلب منك أن تتوخى
عقب الكشف عن الهوية التركية لأحد المتورطين في الحادث الإرهابي، صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في لقاء تلفزيوني "أن استخبارات بلاده، تجمع المعلومات عن الهجوم الناري في هولندا".
ظلت الشكوك تدور حول هذا الشخص التركي، حتى تمكنت السلطات الهولندية من إلقاء القبض عليه صباح اليوم الثلاثاء، مؤكدة العثور على بعض الأدلة التي تؤكد الدافع الإرهابي وراء الحادث.
الدليل الذي عثرت عليه الشرطة، هو خطاب وجدته في السيارة التي استخدمها المشتبه به عقب إطلاق النار على المواطنين، وأضافت السلطات أنها لا تستبعد وجود أي دوافع أخرى وراء الحادث.
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