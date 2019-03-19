مسؤول إيطالي: سوف نستفيد اقتصادياً من توقيع اتفاق تجاري مع الصين

قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، اليوم الثلاثاء، إن إيطاليا سوف تستفيد بصورة كبيرة من الاتفاق الذي سوف توقعه مع الصين المتعلق بمشروع الحزام والطريق.

ومن المقرر أن تصبح إيطاليا الجمعة المقبلة أول دولة من دول مجموعة السبع التي تشارك في المشروع، حيث سوف توقع على مذكرة تفاهم خلال زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج الرسمية لروما.

وقال كونتي في البرلمان" مصالحنا الاقتصادية والتجارية في هذه المبادرة شرعية ومبررة في ضوء مصلحتنا الوطنية".

وأضاف،"سوف نتمكن من تعزيز صادراتنا تجاه سوق أوسع" موضحاً" شركاتنا سوف تحظى بفرصة للمشاركة بصورة مباشرة في مشاريع بنية تحتية جديدة".

ويشار إلى أن مبادرة الحزام والطريق تعد مشروعاً ضخماً للبنية التحتية يهدف لربط الصين بأوراسيا وأفريقيا عبر الطرق البحرية والبرية.

وتعتبر مدينتا ترييستي وجنوة البحريتين منفذين أوروبيين محتملين للبضائع الصينية القادمة عبر قناة السويس.

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