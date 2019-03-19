استقالة رئيس كازاخستان من منصبه بشكل مفاجئ

أعلن رئيس كازاخستان، نور سلطان نزار باييف، الذي كان من المقرر له أن يحكم بلاده مدى الحياة،استقالته من منصبه بشكل مفاجئ.

جاء إعلان نزار باييف البالغ من العمر 78 عاماً عبر التلفاز الرسمي لجمهورية كازاخستان.

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