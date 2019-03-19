كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقرير هندي جديد يدعي تدمير معسكرات الإرهاب في باكستان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وسط روايات متضاربة، حول تأثير قصف القوات الجوية الهندية لمعسكر إرهابي مزعوم في بالاكوت الباكستانية في 26 فبراير، يدعي تقرير جديد، أن خمسة من قنابل سبايس 2000، الموجهة بدقة من قبل القوات الجوية الهندية، تسببت في خسائر فادحة في معسكرات جماعة جيش محمد الإرهابية خلال العملية.

ووفقًا لتقرير نشرته بوابة الأخبار The Print، استخدم سلاح الجو الهندي، قنابل سبايس 2000 الإسرائيلية، كل منها تزن 900 كجم مع 95 كجم من المتفجرات، لتدمير البنية التحتية للإرهاب التي كانت تضم معظم الكوادر، بما في ذلك الانتحاريين في التدريب، خلال العملية الجوية في بالاكوت، باكستان في 26 فبراير.

ونقلًا عن صور عالية الدقة، يُقال إن الجيش الهندي قام بشراءها من أقمارها الصناعية، وكذلك أقمار الدول الصديقة، يزعم التقرير أيضًا أنه من بين ستة أبنية، استهدف سلاح الجو الهندي ثلاثة فقط، بما في ذلك مركز التدريب الرئيسي لجيش محمد، والذي تعرض للقصف بشكل كامل خلال الغارة.

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كما زعم الجيش الهندي، أنه كان بحوزته صور أقمار صناعية متعددة تكفي لإثبات الأضرار التي وقعت أثناء الغارة الجوية، وكذلك تلك الخاصة بالإصلاحات التي تنفذ على سطح أحد المباني المدمرة بعد الهجوم.

وقال مصدر كبير في الحكومة لـ"The Print": "يهدف سبايس 2000 إلى إتلاف مراكز القيادة والسيطرة التابعة للعدو. هذه المراكز مبنية على بنى خرسانية ثقيلة في الأعلى لمنع أي ضرر ناتج عن القنابل التقليدية".

وحسب المسؤول الحكومي، دخلت صواريخ سلاح الجو الهندي سبايس 2000 بقصد التسبب في أكبر قدر من الضرر لمن هم داخل المباني الثلاثة.

ونقلت "The Print"، عن المصدر، قوله: "الصور الأرضية فقط هي التي ستظهر مدى الضرر، لكن للأسف لن تتمكن صور الأقمار الصناعية من التقاط ذلك... ما يظهر هو أن القنابل أصابت الأهداف. وعندما تصيب قنبلة الهدف، فإنها تسبب الضرر الذي يُقصَد أن تسببه".