كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس كازاخستان يعلن استقالته من منصبه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الرئيس الكازاخستاني، نورسلطان نازاربايف، اليوم الثلاثاء، أنه قرر الاستقالة من منصبه وتسليم السلطة لرئيس مجلس الشيوخ قاسم زومارت توكاييف، حتى الانتخابات الرئاسية القادمة.

وقال الرئيس الكازاخستاني المستقيل على الهواء في أحدى قنوات الجمهورية: "اتخذت قرارا بإنهاء سلطاتي كرئيس".

Advertisements

وأضاف نزاربايف: "ستجرى الانتخابات الرئاسية، وسيقوم رئيس مجلس الشيوخ قاسم زومارت توكاييف بواجبات رئيس كازاخستان حتى الانتخابات الرئاسية".

كما تابع قائلا " سأحتفظ بمنصب رئيس مجلس الأمن وحزب "نور أوتمان" وعضو اللجنة الدستورية بعد الاستقالة".