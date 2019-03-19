كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرض حافلة مدرسية لإطلاق نار في حلب السورية ومقتل طفل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت قناة "الإخبارية"، أن حافلة مدرسية تعرضت لقصف من قبل مسلحين، في ساحة النورس بالقرب من الزهراء، بشمال غرب حلب بسوريا، ونتج عن القصف مقتل طفل.

وفي وقتًا سابقًا، أفادت وسائل الإعلام، أن قناصًا هاجم الجيش والمدنيين في مدينة الزهراء، وهي بلدة صغيرة تقع شمال غرب حلب بسوريا، في حين نفذ مسلحون في الراشدين قذائف هاون.

حلب، التي كانت أكبر مدينة في سوريا قبل اندلاع الحرب الأهلية في عام 2011، شهدت سنوات من الحرب الحضرية المكثفة. كانت مقسمة بين قوات الحكومة السورية ومختلف الجماعات المسلحة.