كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الرئيس الكازاخستاني نزارباييف يعلن استقالته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن رئيس كازاخستان، نور سلطان نزارباييف استقالته وتخليه عن مهام منصب رئيس الجمهورية، اليوم الثلاثاء.

وقال "نزارباييف"، على القنوات التلفزيونية الوطنية، مخاطبًا شعب كازاخستان: "لقد اتخذت قرار إنهاء سلطاتي كرئيس". Advertisements وأضاف "نزارباييف" إنه سيحتفظ بمنصب رئيس مجلس الأمن في البلاد وزعيم حزب نور أوتا ، وسيظل عضوًا في المجلس الدستوري.

يعمل نزارباييف كرئيس لكازاخستان منذ 28 عامًا، منذ إنشاء المكتب في 24 أبريل 1990.

وسيشغل منصب الرئيس، رئيس مجلس الشيوخ في البلاد قاسم جومارت توكاييف، حتى يتم انتخاب رئيس جديد.