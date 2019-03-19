كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كوريا الشمالية تستدعي كبار الدبلوماسيين من الأمم المتحدة والصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت الإذاعة الوطنية لكوريا الجنوبية، نقلا عن مصادر في بكين، أن كوريا الشمالية استدعت كبار دبلوماسييها إلى الصين والأمم المتحدة.

وأشارت المصادر إلى أن طائرة تابعة لشركة طيران كوريو تقل السفير لدى الصين جي جاي ريونغ والسفير الكوري الشمالي لدى الأمم المتحدة كيم سونج، توجهت إلىبيونج يانج من بكين بعد ظهر اليوم الثلاثاء.

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وحسب الإذاعة، يُقال إن كلا الدبلوماسيين البارزين لعبوا دورًا هامًا في المفاوضات مع واشنطن حول نزع السلاح النووي وحل الأزمة بين الكوريتين.

ووفقًا للإذاعة الكورية الجنوبية، هناك تكهنات بأن بيونج يانج استدعت الدبلوماسيين، للتحدث عن أن واشنطن طرحت على ما يبدو فكرة لتشديد العقوبات ضد كوريا الديمقراطية، فضلاً عن رد فعل البلاد المحتمل بعد انهيار الجولة الثانية من المحادثات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة. التي وقعت في فبراير.

وفي أواخر فبراير، اختتمت القمة الثانية رفيعة المستوى بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في هانوي دون التوصل إلى اتفاق بشأن نزع السلاح النووي.