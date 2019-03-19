كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقرير: كل طفل في تركيا مولود بـ 5.513 دولار من الديون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعد نائب رئيس السياسات الاقتصادية لحزب الشعب الجمهوري التركي المعارض الرئيسي تقريرًا بعنوان "أزمة تركيا".

وفقًا للتقرير، في حين كان كل طفل يولد ب 1963 دولارًا أمريكيًا من الدين في عام 2002، أصبح عندما وصل حزب العدالة والتنمية الحاكم إلى السلطة كل طفل يولد مع 5،513 دولارًا أمريكيًا من الديون في عام 2018، وهو ما يمثل تقريبًا 30000 ليرة تركية.

"ومنذ عام 2002، ازداد الدين الخارجي لتركيا ثلاث مرات ونصف وبلغ 450 مليار دولار، في حين تفخر الحكومة بدفع 23.5 مليار دولار من ديون صندوق النقد الدولي، فقد زاد الدين الخارجي بنسبة 319 مليار دولار.

"وعلى مدار الـ 16 عامًا الماضية، زاد الدين الاستهلاكي للمواطنين بمقدار 176 مرة وأصبح 399.4 مليار ليرة تركية، كما ارتفع ديون بطاقات الائتمان الفردية الخاصة بهم بمقدار 24 مرة، وبلغ 104.8 مليار ليرة تركية.

"في حين أن الأراضي الزراعية المزروعة في تركيا كانت 239 مليون مرسوم في عام 2002، فقد تقلصت إلى 197 مليون مرسوم في عام 2018.

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"وخلال الـ 16 عامًا الماضية، تجاوزت البضائع المستوردة من تركيا في مجالات الزراعة 95 مليار دولار، وفي عام 2018، أصبحت تركيا ثاني دولة تستورد أكبر كمية من الماشية من الولايات المتحدة، في حين أن سكان الصين أكبر من تركيا بـ 17 مرة، وعدد الماشية التي تستوردها تركيا أكبر من الصين بـ 9 مرات.

"وازداد الدين الخارجي للبلاد بشكل متزايد، ميزان التجارة الخارجية لتركيا لديه عجز أسبوعي قدره 1،2 مليار دولار في المتوسط.

"واحتلت تركيا، التي احتلت المرتبة 59 في مؤشر سيادة القانون في عام 2014، المرتبة 109 في عام 2019، مما يشير إلى انخفاض قدره 50 رتبة في خمس سنوات.

"وفيما يتعلق بالاحتياطيات في إيداع البنك المركزي، فإنها لا تستطيع حتى الاكتفاء بالديون قصيرة الأجل. ففي عام 2002، كان هناك احتياطي قدره 169 دولارًا أمريكيًا في إيداع البنك المركزي لكل 100 دولار من الديون، واعتبارًا من عام 2018، لديها 79 دولار فقط في ودائعها.