كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غرق 10 مهاجرين على الأقل قبالة الساحل الليبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مسؤول أمني ليبي، إن عشرة مهاجرين على الأقل لقوا حتفهم بعد غرق قاربهم قبالة الساحل الليبي بالقرب من بلدة صبراتة الغربية اليوم الثلاثاء.

وصرح "أيمن دبباشي" المتحدث باسم العمليات الأمنية في صبراتة إنه تم إنقاذ حوالي 17 آخرين.

ويعد الساحل الغربي لليبيا نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين الفارين من الفقر والحروب للوصول إلى أوروبا، على الرغم من انخفاض الأعداد منذ أن كثفت إيطاليا والاتحاد الأوروبي جهودهما لدعم خفر السواحل الليبي.

وذكر الدباشي لرويترز: "وفقا لاحد الناجين من السودان كان القارب يحمل نحو 27 مهاجرا غير شرعي انطلقوا من بلدة الزوارة (غرب) لكننا لا نزال نكتشف المزيد."

وتابع: "لقد أنقذنا حوالي 17 مهاجرًا غير شرعي من بينهم امرأة نقلوا جميعا إلى المستشفى، وهناك حوالي عشر جثث لمهاجرين آخرين".

