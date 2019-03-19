كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مواجهة بين شرطة لندن ومسلح يهدد بقتل الناس (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت شرطة لندن، إن رجلًا يهدد بقتل الناس، على طريق أديسكومب، اليوم.

وأضافت دائرة شرطة العاصمة، في بيان لها، أنه تم استدعاء الشرطة بعد الساعة 8.30 صباحًا، اليوم الثلاثاء، إثر تهديد رجل بأنه سيقتل أشخاصًا. مشيرة إلى أنه يعتقد أن هذا حادث داخلي وليس إرهابي.