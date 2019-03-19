كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مواجهة بين شرطة لندن ومسلح يهدد بقتل الناس (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قالت شرطة لندن، إن رجلًا يهدد بقتل الناس، على طريق أديسكومب، اليوم.
وأضافت دائرة شرطة العاصمة، في بيان لها، أنه تم استدعاء الشرطة بعد الساعة 8.30 صباحًا، اليوم الثلاثاء، إثر تهديد رجل بأنه سيقتل أشخاصًا. مشيرة إلى أنه يعتقد أن هذا حادث داخلي وليس إرهابي.
وتخوض الشرطة المسلحة، مواجهة مع رجل يُقال إنه يحمل بندقية في كرويدون بجنوب لندن، وقام الضباط حاليًا يحصار سيارة حمراء يتحصن داخلها الرجل.
وأشار بيان الشرطة إلى أن الضباط حضروا إلأى طريق باغهرست بالقرب من مفترق طريق أديسكومب، أديسكومب. وأنه تم العثور على رجل في سيارة في الموقع. وعندما اقتربت الشرطة منه قال: إنه يحمل سلاحًا ناريًا.
وقالت شرطة العاصمة: "لقد كان لديه سلاح ناري، حيث حضر ضباط مسلحون وخدمة إسعاف لندن ولواء إطفاء لندن، ويحاول الضباط حل الوضع سلميا".
وحث ماريو كريتورا، مستشار مجلس مدينة كولسدون والمرشح البرلماني في كرويدون سنترال، السكان على تجنب المنطقة.