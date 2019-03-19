كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد حادث الطائرة الأثيوبية.. رئيس شركة "بوينج" يسعى لطمأنة الركاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى رئيس شركة صناعة الطيران العملاقة "بوينج"، إلى تحسين سمعة شركته بعد الحادث الأليم، الذي وقع لطائرة الخطوط الجوية الأثيوبية تسبب في مقتل 157 شخصا بعد حوالي أربعة أشهر فقط على حادث مماثل تعرضت له طائرة من الطراز ذاته تابعة لشركة "لايون إير" الإندونيسية في أكتوبر ومقتل 189 شخصا كانوا على متنها.

ووفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية، نشر رئيس مجلس إدارة بوينج "دينيس ميولنبرج"، اليوم الإثنين، رسالة طويلة خطية وبالفيديو سعيا لطمأنة شركات الطيران وركابها حيال التزام عملاق صناعة الطائرات بمعايير السلامة.

وقال دينيس: "إن السلامة في قلب ما نحن عليه في بوينج، ضمان رحلات آمنة وموثوقة على طائرانا قيمة راسخة من قيمنا والتزام تجاه العالم أجمع”.

وتعهد دينيس بوضع صيغة جديدة للبرنامج المخصص لطائرات 737 ماكس قريبا في الخدمة، وتدريب الطيارين بما يسمح بالرد على الأسئلة التي طرحت إثر حادث رحلة لايون إير 610.

وأضاف دينيس: "فريقنا بكامله في خدمة نوعية وسلامة الطائرات التي نقوم بتصميمها وبنائها وصيانتها، نتفهم ونأسف للمشكلات التي تواجهها شركات الطيران وركابها طالما أن طائرات 737 ماكس متوقفة عن الطيران في جميع أنحاء العالم".