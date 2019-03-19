كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليمن: قوات التدخل السريع تداهم وكراً للقاعدة في أبين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

داهمت قوات التدخل السريع التابعة للحزام الأمني بمحافظة أبين اليمنية، مساء أمس الإثنين، وكراً لتنظيم القاعدة الإرهابي في مديرية المحفد.

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وقال مصدر أمني، بحسب ما أوردته وكالة "2 ديسمبر" الإخبارية، إن "قوات التدخل السريع داهمت مساء الاثنين، وكراً لتنظيم القاعدة في جبال الخيالة بمديرية المحفد، كانت تتخذه مركزاً لإطلاق عملياتها الإرهابية".

وأوضح المصدر أن القوات المداهمة عثرت على كمية كبيرة من العبوات الناسفة والذخائر، وقذائف الهاون، وأنها تتعقب العناصر الإرهابية الهاربة.