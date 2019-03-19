الجميل بعد لقائه سفير بريطانيا: لاستعادة السيادة كاملة وتحرير البلاد من اَي وصاية

أعرب رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميل عقب لقائه السفير البريطاني كريس رامبلينغ عن "سروره باللقاء وشكر لبريطانيا الجهد الذي تقوم به لدعم لبنان اقتصاديا وعلى صعيد المؤسسات لا سيما الجيش اللبناني الذي يحظى بدعم كبير جداً من المملكة المتحدة"، لافتاً الى "أهمية ابراج المراقبة التي قدمتها الحكومة البريطانية والتي سمحت للجيش بضبط الحدود اللبنانية السورية".

وشدد الجميل على "أننا أكدنا لرامبلينغ على موقعنا المعارض ورغبتنا في المحافظة على النظام الديمقراطي وأن نكون الصوت الحر الذي يضع النقاط على الحروف في كل المحطات الأساسية التي يمر بها لبنان ".

ولفت الى أنه "في لبنان واقع وهيمنة على القرار لا يمكن ان يستمرا وهذا الأمر موضوع في عهدة الأمم المتحدة عبر القرارات التي ترعى سيادة لبنان واستقلاله وتؤكد على ضرورة تحريره من اي وصاية وهذه النقطة هي اساس عملنا اليومي من اجل ان تكون السيادة كاملة على الأراضي اللبنانية وان يكون الشعب اللبناني هو من يقرر مستقبله ويختار حكامه وانبثاق السلطة من دون اي تدخل من احد كما أكدنا على تقديرنا كلبنانيين لكل الدعم الذي تقدمه بريطانيا للبنان وتمنينا لسعادة السفير والمملكة المتحدة كل التوفيق في الخطوات الأوروبية اللاحقة ".

بدوره، أكد رامبلينغ "انني سررت بلقاء النائب سامي الجميل وقدمت اليه التهاني للحدث السعيد على الصعيد الشخصي كما هنأته لمناسبة إتمام المؤتمر العام لحزب الكتائب و تداولنا في الشؤون الاقتصادية لبلدينا لا سيما ضرورة القيام بالإصلاحات الملحة بالنسبة الى لبنان وموضوع "البركسيت" بالنسبة لبريطانيا وناقشنا القرار المهم الذي اخذته المملكة المتحدة مؤخراً والمتعلق بحزب الله كما أكدنا على التزامات المملكة تجاه الدولة اللبنانية والشعب اللبناني وهي ستستمر و تترسخ".