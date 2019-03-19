نيوزيلندا تُنهي استعدادات دفن ضحايا هجوم المسجدين

تستعد نيوزيلندا، اليوم الثلاثاء، لدفن الضحايا الخمسين الذين سقطوا في الهجوم على المسجدين في مدينة كرايس تشيرش، بعد مقتلهم على يد إرهابي إسترالي يوم الجمعة الماضي، وفقًا "لسكاي نيوز".
يجري اليوم غسل جثامين ضحايا هجمات، الجمعة، وتجهيزهم للدفن، وفقًا للشعائر الإسلامية، تحت إشراف فرق من المتطوعين من الخارج للمساعدة في الترتيبات.
من جهتها، قالت سارة ستيوارت بلاك، مديرة وزارة الدفاع المدني
وتم توجيه تهمة القتل إلى الإسترالي برينتون تارانت، 28 سنة، السبت الماضي، وأمرت السلطات بحبسه على ذمة القضية، ومن المقرر أن يعود للمثول أمام المحكمة في 5 أبريل المقبل، حيث قالت
ومعظم الضحايا مهاجرون، أو لاجئون من دول، منها باكستان والهند وتركيا والصومال والكويت وبنغلادش وفلسطين والأردن.
وأوضحت سلطات الهجرة في نيوزيلندا، أنها أصدرت 65 تأشيرة لأفراد أسر الضحايا للسفر إلى نيوزيلندا من أجل حضور الجنازات.
قالت: إن الهجوم أسفر أيضًا عن إصابة 50 شخصًا آخرين، بينهم 30 لا يزالون في مستشفى كرايس تشيرش، و9 من المصابين في حالة حرجة، وجرى نقل طفل في الرابعة من عمره إلى مستشفى في أوكلاند في حالة حرجة.
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