قسد تعلن سيطرتها على آخر معاقل "داعش" عند الحدود السورية العراقية

أعلنت "قوات سوريا الديمقراطية" "قسد"، أنها سيطرت بالكامل على مخيم الباغوز آخر معقل تنظيم "داعش" الإرهابي عند الحدود السورية العراقية شمال شرقي سوريا.

وقال مسؤول إعلامي بقوات سوريا الديمقراطية، اليوم الثلاثاء، "إن قوات سوريا الديمقراطية سيطرت سيطرة تامة على مخيم

كان يتحصن فيه مقاتلو تنظيم داعش في الباغوز قرب الحدود العراقية لكن العملية لم تنته بعد".

وأضاف المسؤول في بيان، أن بعض مقاتلي داعش ما زالوا داخل منطقة صغيرة جدا على ضفة

نهر الفرات ولم يستسلموا بعد، "لا نعلم إن كانوا سيقاومون أم لا". وكانت وكالة "هاوار" الكردية ذكرت في وقت سابق اليوم أن حملة عاصفة الجزيرة في مرحلتها الأخيرة لتحرير آخر معاقل داعش في ريف دير الزور، مشيرة إلى أنها اعتقلت صباح الثلاثاء 157 داعشيا من جنسيات أجنبية حاولوا الفرار من المخيم.