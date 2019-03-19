قسد تعلن سيطرتها على آخر معاقل "داعش" عند الحدود السورية العراقية

أعلنت "قوات سوريا الديمقراطية" "قسد"، أنها سيطرت بالكامل على مخيم الباغوز آخر معقل تنظيم "داعش" الإرهابي عند الحدود السورية العراقية شمال شرقي سوريا.
وقال مسؤول إعلامي بقوات سوريا الديمقراطية، اليوم الثلاثاء، "إن قوات سوريا الديمقراطية سيطرت سيطرة تامة على مخيمكان يتحصن فيه مقاتلو تنظيم داعش في الباغوز قرب الحدود العراقية لكن العملية لم تنته بعد".
وأضاف المسؤول في بيان، أن بعض مقاتلي داعش ما زالوا داخل منطقة صغيرة جدا على ضفة
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