إعتقال رجل أعمال سوري بارز ومعاونيين لبنانيين مقربين من بشار الأسد في الكويت

كشفت مصادر مطلعة، أن سلطات الأمن الكويتية اعتقلت رجل الأعمال السوري المقيم في الكويت، مازن الترزي و4 من معاونيه في مجلة “الهدف”.
وأفادت المصادر، أن عملية اقتحام المجلة من قبل رجال المباحث استغرقت ثلاث ساعات، وصودرت خلالها أجهزة الكمبيوتر وكاميرات المجلة والهواتف الخاصة بالترزي الذي يلقب برجل بشار الأسد، قبل أن يخرج مكبّل اليدين.
وتردد أن الاتهامات التي اعتقل بموجبها الترزي، تتعلق بتبييض أموال لجهات خارجية، بالإضافة إلى طباعة منشورات من دون تراخيص.
وبحسب المصادر، فقد تم اعتقال سكرتيرة مازن الترزي ومعاونين لبنانيين له، بتهمة الانتماء لحزب الله والتخابر معه.
يذكر أن الترزي من كبار رجال الأعمال السوريين الذين يدعمون نظام الرئيس بشار الأسد، وحرص دوماً على التبرع له ولما يسمى بـ«مدارس شهداء» أبناء القوات النظامية، كما شارك في تظاهرات بالولايات المتحدة أمام البيت الأبيض دعماً للنظام السوري.
المصدر القبس
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