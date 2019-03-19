الارشيف / اخبار العالم

إعتقال رجل أعمال سوري بارز ومعاونيين لبنانيين مقربين من بشار الأسد في الكويت

0 نشر
Zeina 0 تبليغ

Advertisements
كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 19 مارس 2019 12:14 مساءً - مشاركة

كشفت مصادر مطلعة، أن سلطات الأمن الكويتية اعتقلت رجل الأعمال السوري المقيم في الكويت، مازن الترزي و4 من معاونيه في مجلة “الهدف”.

وأفادت المصادر، أن عملية اقتحام المجلة من قبل رجال المباحث استغرقت ثلاث ساعات، وصودرت خلالها أجهزة الكمبيوتر وكاميرات المجلة والهواتف الخاصة بالترزي الذي يلقب برجل بشار الأسد، قبل أن يخرج مكبّل اليدين.

وتردد أن الاتهامات التي اعتقل بموجبها الترزي، تتعلق بتبييض أموال لجهات خارجية، بالإضافة إلى طباعة منشورات من دون تراخيص.

وبحسب المصادر، فقد تم اعتقال سكرتيرة مازن الترزي ومعاونين لبنانيين له، بتهمة الانتماء لحزب الله والتخابر معه.

Advertisements

يذكر أن الترزي من كبار رجال الأعمال السوريين الذين يدعمون نظام الرئيس بشار الأسد، وحرص دوماً على التبرع له ولما يسمى بـ«مدارس شهداء» أبناء القوات النظامية، كما شارك في تظاهرات بالولايات المتحدة أمام البيت الأبيض دعماً للنظام السوري.

 

المصدر القبس

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إعتقال رجل أعمال سوري بارز ومعاونيين لبنانيين مقربين من بشار الأسد في الكويت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

2019 © -
الرجوع الى الاعلى