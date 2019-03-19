كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لافروف وظريف يبحثان هاتفيا الوضع في فنزويلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف اليوم الثلاثاء تطورات الوضع في فنزويلا، حسبما أفادت الخارجية الروسية في بيان نشر على موقعها الإلكتروني.

وأضاف البيان: "أكد الطرفان استعدادهما للإسهام وفق مبادئ الأمم المتحدة في إيجاد تفاهم بين القوى المسؤولة في فنزويلا من أجل ضمان السلام الداخلي ومعالجة المشكلات الاجتماعية والاقتصادية هناك في أسرع وقت".

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كما ذكر البيان أن الوزيرين تبادلا خلال مكالمتهما الآراء حول عدد من المسائل المتعلقة بالتعاون الروسي الإيراني الثنائي.