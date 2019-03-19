كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غزة: حملة "بدنا نعيش" تعلن الإضراب الشامل احتجاجاً على حماس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الحراك الشعبي "بدنا نعيش"، إضراباً شاملاً في كامل قطاع غزة، يومي غد الأربعاء وبعد غد الخميس، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية.

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وأكد الحراك في بيان صحافي اليوم الثلاثاء، أنه "مستمر دون تراجع، لإرغام حركة حماس على الاستجابة للمطالب العادلة لأبناء شعبنا، حرية، وعيش، وكرامة".

ودعا إلى التجمع في كافة مناطق القطاع والهتاف والتهليل والطرق على الأواني والأنابيب.