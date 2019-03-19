كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غانتس لايستبعد المشاركة مع نتنياهو في حكومة ائتلافية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت القناة الـ 13 بالتلفزيون الإسرائيلي، بأن رئيس تحالف أزرق أبيض بيني غانتس، قال في جلسة مغلقة إنه "لا يستبعد مشاركة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في حكومة ائتلافية".

ونقلت هيئة البث الإسرائيلي اليوم الثلاثاء عن القناة أن غانتس قال: "الأوضاع قد تتغير وطبيعة الحياة ديناميكية"، وأضاف أنه لا يستبعد تشكيل حكومة مع الأحزاب اليهودية المتشددة.

وكان أحدث استطلاع للرأي لهيئة البث أشار إلى تقدم حزب ليكود بزعامة نتانياهو على تحالف "أزرق أبيض"، لأول مرة منذ تشكيل التحالف قبل أسابيع.

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ووفق استطلاع لهيئة البث الإسرائيلي، سيحصل حزب ليكود على 31 مقعداً، وتحالف "أزرق أبيض" على 30 مقعداً، في الكنيست المؤلف من 120 مقعداً.

وأضاف الاستطلاع أن حزب العمل سيحصل على 9 مقاعد، والجبهة العربية للتغيير على 8 مقاعد، وستحصل أحزاب هيَمين هحداش، وشاس، وميرتس، ويهادوت هتوراة، على 6 مقاعد لكل منها، وعند إضافة مقاعد الأحزاب العربية يصل معسكر اليسار إلى 57 مقعداً فقط.

وتشكل تحالف "أزرق أبيض" من حزبي "المنعة لإسرائيل" بزعامة بيني غانتس و"هناك مستقبل" بزعامة يائير لابيد لخوض الانتخابات العامة الإسرائيلية في 9 أبريل المقبل.