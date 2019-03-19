كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهند تصدر مذكرة شفوية لباكستان تزعم فيها مضايقة دبلوماسييها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

زعمت وزارة الخارجية الهندية، أن موظفيها الدبلوماسيين يتلقون مكالمات خطيرة في باكستان. كما زعمت أن اثنين من طاقم وكالة الأمن الباكستانية يطاردان باستمرار المفوض السامي الهندي في إسلام أباد.

وقدمت الهند مذكرة شفوية، بمزاعم قوية بأن دبلوماسييها في باكستان يتعرضون للمضايقة من قبل الوكالات الباكستانية، في أعقاب الضربات الجوية التي شنتها باكستان على أهداف عسكرية هندية في فبراير. وقد طالبت الحكومة الباكستانية بتدخل قوي.

نقلاً عن ثلاثة عشر حالة من المضايقات ، قدمت الهند احتجاجًا قويًا إلى باكستان وأصدرت مذكرة شفوية تطالب فيها بإجراء تحقيق فوري في الأمر.

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وحسبما ذكرت مصادر وزارة الشؤون الخارجية الهندية لـ"سبوتنيك": "لقد تم إصدار مذكرة شفهية إلى وزارة الخارجية الباكستانية في 13 مارس بشأن مضايقة الدبلوماسيين من قبل وكالات الاستخبارات الباكستانية في الفترة من 8 إلى 11 مارس 2019".

و حسبما كشفت المصادر، فإنه منذ الغارات الجوية الباكستانية في 27 فبراير، وضعت وكالات الاستخبارات التابعة لها الدبلوماسيين الهنود تحت مراقبة شديدة.

وقد زعمت الهند، أن دبلوماسييها البارزين مثل السكرتير الأول، والمستشار البحري ونائب المفوض السامي، والمستشار العسكري، ومثل هؤلاء تعرضوا للمطاردة الصارخة من قبل وكالات الاستخبارات الباكستانية.

وزعمت الهند، أن بعض أعضاء السلك الدبلوماسي لديها كانوا يتلقون مكالمات هاتفية مخادعة. مضيفة، أن سيارة المفوض السامي غوراف أهلواليا، كانت تُطارد باستمرار من قبل شخصين يعتقد أنهما من وكالات حكومية باكستانية، حتى وإن كان مكان إقامته يخضع للمراقبة العلنية في 9-10 مارس.