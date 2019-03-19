كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخارجية الروسية: موسكو لن تدمر مجمعها الصاروخي 9M729 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن روسيا لن تدمر مجمعاتها الصاروخية 9M729 التي تعتقد واشنطن أنها تنتهك معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى.

وقالت الوزارة: "لا يمكننا أن ندمر صاروخ 9M729 الذي تدعي واشنطنبلا أساس، أنه ينتهك المعاهدة".

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ووفقًا للوزارة، تعمل الولايات المتحدة بنشاط على تطوير أنظمة صواريخ متوسطة المدى، وعلى روسيا أن تكون مستعدة لنشر واشنطن المحتمل لمثل هذه الأنظمة.

كما أكدت الوزارة، على أن تمديد وثيقة أخرى للحد من الأسلحة، وهي معاهدة ستارت الجديدة، التي ستكون في صالح المجتمع الدولي بأسره.

وأضافت الوزارة: "لسوء الحظ، تفضل واشنطن خلق جو من عدم اليقين، وإرسال إشارات سلبية حول إمكانية التمديد".