كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انقلاب سفينة تحمل مئات الحاويات جنوبي إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انقلبت سفينة تجارية الثلاثاء عند أحد أرصفة ميناء شهيد رجائي في مدينة بندرعباس عند مدخل مياه الخليج جنوبي إيران، وعلى متنها مئات الحاويات المحملة بالبضائع والزيوت.

وصرح مصدر مطلع لمراسل "إرنا" اليوم الثلاثاء، بأن السفينة تعرضت للحادث عندما كانت ترسو عند أحد أرصفة ميناء شهيد رجائي، كما ذكر شهود عيان أن عددا من أفراد الطاقم سقطوا في البحر أثناء غرق السفينة.

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ونقل مراسلنا عن نائب شؤون الملاحة في مؤسسة الموانئ الإيرانية هادي حق شناس قوله: "السفينة كانت تحمل 153 حاوية سقطت في المياه أثناء إخلاء السفينة... الحمولة كانت عبارة عن زيوت صناعية وبوتاسيوم الكلور تم استيرادها من الخارج"، مؤكدا سلامة جميع أفراد طاقم السفينة وإصابة أحدهم فقط بجروح في القدم.

وأضاف شناس أن الحادث وقع بسبب عدم التنسيق بين الضابط الأول في السفينة وفني الرافعة التي كانت تعمل على تفريغ الحاويات، فيما تواصل السلطات المختصة جهودها لرفع الحاويات من المياه، مشيرا إلى أن السفينة تحمل علم جزر القمر وجميع أفراد طاقمها من الهنود.