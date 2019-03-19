كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "باركلي": بريطانيا ستحتاج إلى تمديد قصير لعملية الخروج من الاتحاد الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزير شؤون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) ستيفن باركلي، اليوم الثلاثاء، أن المملكة المتحدة ستحتاج إلى تمديد قصير لعملية الخروج من الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أنه بسبب التصويت الثالث على صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في مجلس العموم، فإنه من غير المحتمل إجراء تصويت على الحكم هذا الأسبوع.

وقال ستيفن باركلي، لشبكة "سكاي": "أعتقد أن الحكم الصادر عن رئيس مجلس الإدارة قد أزاد العائق، وأعتقد أن هذا يجعل من غير المرجح أن يكون التصويت هذا الأسبوع. يمكن أن يكون لديك نفس الاقتراح لكن عندما تتغير الظروف".

وأضاف "باركلي"، أنه يجب على البرلمان إجراء تصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، موضحًا، أن الخطة الحالية الآن هي الصفقة الوحيدة المطروحة.

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حسب شبكة "سكاي"، استبعد "باركلي" بقوة إمكانية إشراك الملكة إليزابيث من أجل فصل الجلسة البرلمانية.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، منع رئيس مجلس العموم البريطاني جون بيركو، مجلس الوزراء من مطالبة النواب بالتصويت على اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مرة أخرى، مشددًا على ضرورة تغيير الصفقة بشكل أساسي.

في الأسبوع الماضي، صوت المشرعون في المملكة المتحدة لصالح السعي إلى تأخير مغادرة البلاد من الاتحاد الأوروبي وضد ترك الكتلة دون أي اتفاق.

وعقب التصويت، مُنعت "ماي" من عرض اتفاقية على النواب بدون تغييرات أساسية، لذا من المتوقع أن يبدأ رئيس الوزراء البريطاني جولة جديدة من المفاوضات مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي