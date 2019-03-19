كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخارجية الروسية: روسيا مجبرة على نشر صواريخ متوسطة المدى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن روسيا ستكون مجبرة على إعداد ونشر صواريخ متوسطة المدى في القريب العاجل.

وفي بيان على موقعها الإلكتروني قالت الخارجية بهذا الخصوص: "الولايات المتحدة الأمريكية نشطة باختباراتها الصاروخية الجديدة وخصوصا في ما يتعلق بصواريخ متوسطة المدى، لذلك فإن روسيا مجبرة على نشر صواريخ متوسطة المدى أيضا لمواجهة أي خطر محتمل بالرغم من معارضتنا لهذا الخيار".

Advertisements

وأضافت الخارجية: "مهمتنا الحفاظ على التوازن العالمي فيما خص بالأسلحة النووية والبالستية والمحافظة على اتفاقية عدم النشر التي تم نقدها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية".