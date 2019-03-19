الأمين العام للجامعة العربية يبدأ زيارة عمل إلى مدريد‎

غادر أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، القاهرة اليوم الثلاثاء، متجهًا إلى العاصمة الإسبانية مدريد في زيارة تأتي تلبية للدعوة التي تلقاها من الحكومة الإسبانية في هذا الصدد.

وصرح السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأنه من المنتظر أن تشهد الزيارة عقد لقاءات مهمة مع عدد من كبار المسئولين الإسبان، وذلك للتباحث حول سبل تطوير العلاقات العربية الإسبانية، موضحا ان اسبانيا تمثل إحدى الدول الرئيسية في الاتحاد الأوروبي والنشطة في ساحة العلاقات الدولية، وكذلك العلاقات التاريخية والحالية المتميزة التي تربط بين الجانبين في العديد من المجالات ومواقف إسبانيا الإيجابية إزاء القضايا العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، في مختلف المحافل الدولية.

وأوضح عفيفي أن الأمين العام سيجري في هذا الإطار مقابلة مع جلالة الملك فيليب السادس ملك أسبانيا سيتم خلالها استعراض المجرى الحالي للعلاقات العربية- الإسبانية.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الأمين العام سيعقد أيضًا جلسة محادثات مهمة مع وزير خارجية اسبانيا "جوزيب بوريل" من المنتظر أن تشهد تناول عدد من القضايا والموضوعات ذات الأولوية والاهتمام المشترك، بما في ذلك التطورات الأخيرة على الساحتين الإقليمية والدولية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى بحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الدول العربية وإسبانيا خلال الفترة المقبلة.