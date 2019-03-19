كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اعتداء على الناطق باسم فتح في غزة.. واتهامات لحماس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض المتحدث باسم حركة فتح في قطاع غزة، عاطف أبو سيف، مساء الاثنين، إلى اعتداء على أيدي مسلحين ملثمين، ما أدى إلى إصابته بعدة كسور في رأسه وبقية أنحاء جسده، خاصة في يديه وقدميه.

وأفاد مستشار الرئيس الفلسطيني لشؤون الشباب مأمون سويدان، بأن وضع أبو سيف خطير وصعب، وأنه يخضع لفحوص طبية وصور طبقية في رأسه وبقية أنحاء جسده.

كما اعتبر سويدان، بحسب ما أفادت وكالة "وفا" الفلسطينية، ما حدث محاولة قتل عن سابق إصرار وترصد. وقال إن "حماس" تغامر بالنسيج الاجتماعي في غزة، وتغامر بمستقبل الوحدة الوطنية، والمشروع الوطني الفلسطيني.

إلى ذلك، أفاد مراسل العربية أن أفراداً من أجهزة حماس منعوا متظاهرين قرب دوار بيت لاهيا ومخيم البريج.

Advertisements

يذكر أن تلفزيون فلسطين كان أعلن، السبت، أن حركة حماس أقدمت على خطف رأفت القدرة، مدير عام هيئة الإذاعة والتلفزيون بقطاع غزة من منزله.

فيما قالت حركة فتح إن حماس بدأت بفرض إقامة جبرية على عدد من كوادر وقادة الحركة بقطاع غزة.

ويشهد القطاع منذ الخميس، حالة من التوتر، لا سيما بعد أن تظاهر مئات الفلسطينيين في عدة مواقع في القطاع احتجاجاً على غلاء المعيشة، في حين استخدمت القوات الأمنية، التابعة لحماس، العنف لتفريق المتظاهرين، كما اعتقلت العشرات، وبينهم صحافيون وناشطون في مجال حقوق الإنسان، وفق منظمات حقوقية.