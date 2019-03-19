كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ألمانيا تخطط لخفض الميزانية العسكرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدم وزير المالية الألماني، أولف شولتز، خطة ميزانية البلاد للسنوات القليلة المقبلة بتخصيص 2.4 مليار دولار إضافية للإنفاق العسكري في عام 2020. وهذا يعني أن حصة نفقات الدفاع سترتفع إلى 1.37 % من الناتج المحلي الإجمالي، وأقرب إلى هدف الناتو البالغ 2 %.

وقالت صحيفة "دير شبيجل" الألمانية، إنه مع ذلك، وبعد ما وصفته الوزارة، بأنه "زيادة ملحوظة"، ستعود حصة الإنفاق إلى 1.25 % من الناتج المحلي الإجمالي، أو 50.2 مليار دولار بحلول عام 2023.

وحسب الصحيفة، بررت وزارة المالية الألمانية، تخطيط ميزانيتها بسبب الآفاق الاقتصادية المتفاقمة، وبصرف النظر عن الإنفاق العسكري، تخطط الوزارة أيضًا لخفض إنفاقها على مساعدات التنمية تدريجيًا من 11.6 مليار دولار في عام 2020 إلى 10.8 مليار دولار في عام 2023.

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كان فشل برلين في الوفاء باتفاق الحلف بإنفاق 2% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع، مصدر توتر بين ألمانيا والولايات المتحدة. وتعهدت أنجيلا ميركل، في وقت سابق، بزيادة الإنفاق العسكري بنسبة تصل إلى 1.5 % من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2024. لكن خطة الميزانية، التي تم تقديمها في برلين، تشير إلى أن النفقات ستنخفض بعد ارتفاعها العام المقبل.

دفعت الأخبار، السفير الأمريكي ريتشارد جرينيل، إلى انتقاد التخطيط المالي لألمانيا، لتوجيه برلين بعيدًا عن الوصول إلى حصة الناتو. وأشار إلى أن الدول الأعضاء في حلف الناتو قد وافقوا بوضوح على الانتقال إلى هدف 2 % بحلول عام 2024 وليس بعيدا عنه.