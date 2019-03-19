رونار ينتظر التقرير الطبي للحسم في مشاركة ثنائي “الأسود” أمام الأرجنتين

ينتظر الدكتور عبر الرزاق هيفتي، طبيب المنتخب المغربي لكرة القدم، التوصل بالتقرير الطبي لكل من حكيم زياش، لاعب فريق أجاكس أمستدرام الهولندي، ويونس بلهندة، المحترف في صفوف فريق غلاطة سراي التركي، من أجل الحسم في مشاركتهما في المباراتين القادمتين، أمام مالاوي والأرجنتين.

وعلى الرغم من إصابتهما، في آخر المباريات رفقة فريقيهما، إلا أن رونار لم يعلن بعد غياب زياش وبلهندة عن مباراتي مالاوي والأرجنتين، كما فعل مع أمين حارث، لاعب فريق “شالكه04” الألماني، وذلك لعدم توصله بعد بتقرير إصابتهما، الذي سيحسم مدة غيابهما عن الميادين.

وكان زياش، الذي يعتبر نجم المنتخب الوطني الأول، قد خرج من مباراة فريقه الأخيرة أمام أزيد ألكمار في منافسات الدور الهولندي، مصابا في الدقيقة 22، على مستوى الكاحل، فيما لم تحدد مدى خطورة هذه الإصابة بعد، وكذا مدة غيابه المحتملة عن الميادين.