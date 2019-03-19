عاجل.. المحكمة تؤجل ملف حامي الدين في قضية آيت الجيد

وسط حضور أمني كبير، وحشد كبير من مناصري حامي الدين وخصومه، قررت محكمة فاس صباح اليوم الثلاثاء، تأجيل قضية حامي الدين إلى شهر ماي.

وقال محامي حامي الدين، لـ”اليوم 24″ إن المحكمة قررت التأجيل إلى 14 ماي المقبل، لضم ملف الملف الأصلي.

وتقدمت جهات في يوليوز 2017 بشكاية حول وقائع سبق أن عرضت على القضاء سنة 1993، وسبق لحامي الدين أن توبع حينها، وصدر في حقه، في أبريل 1994، حكما حائزا لقوة الشيء المقضي به بتهمة المساهمة في مشاجرة نتجت عنها وفاة.

كما سبق لهيئة التحكيم المستقلة أن أصدت مقررا تحكيميا اعتبر أن حامي الدين قضى اعتقالا تحكميا.

وكان قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لدى محكمة الاستئناف بفاس قرر متابعة القيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين بتهمة المشاركة في قتل الطالب اليساري عيسى آيت الجيد.