المغربي علي المديدي يتألق ببرنامج الزمن الجميل

تألق المشارك المغربي، علي المديدي، بالبرنامج الطربي “الزمن الجميل” الذي يبث على قناة أبوظبي، حيث قدم في البرايم الأخير أغنية للراحل محمد عبد الوهاب تحمل عنوان “جفنه علم الغزل”.

وتفاعل مع الجمهور مع علي، كما نال إشادة من لجنة التحكم، وجعل أسماء المنور تطلب من جمهوره التصفيق له، و تشجيعه بالزغاريد.

ويحتاج المشارك المغربي علي المديدي لدعم المشاهدين المغاربة والعرب بالتصويت له ليستمر في برنامج الزمن الجميل.