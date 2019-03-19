تألق المشارك المغربي، علي المديدي، بالبرنامج الطربي “الزمن الجميل” الذي يبث على قناة أبوظبي، حيث قدم في البرايم الأخير أغنية للراحل محمد عبد الوهاب تحمل عنوان “جفنه علم الغزل”.
وتفاعل مع الجمهور مع علي، كما نال إشادة من لجنة التحكم، وجعل أسماء المنور تطلب من جمهوره التصفيق له، و تشجيعه بالزغاريد.
ويحتاج المشارك المغربي علي المديدي لدعم المشاهدين المغاربة والعرب بالتصويت له ليستمر في برنامج الزمن الجميل.
كانت هذه تفاصيل خبر المغربي علي المديدي يتألق ببرنامج الزمن الجميل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.