يهم الطلبة.. القنصلية الأمريكية تُنظم معرضا للمغاربة حول الدراسة في “USA”

أعلنت القنصلية العامة الأمريكية في الدارالبيضاء تنظيمها معرضا خاصا، نهاية شهر مارس الجاري، في كل من العاصمة الاقتصادية، ومدينة طنجة، يتمحور حول الدراسة في الولايات المتحدة الأمريكية لصالح الطلبة المغاربة.

وكشفت القنصلية، أمس الاثنين، أن المعرض، الذي يحمل عنوان “” Study in the U.S.A. Fair ” سيتم تنظيمه بشراكة مع المؤسسة التوجيهية، “EducationUSA ” سيكشل ملتقى للطلبة المغاربة مع الجامعات الأمريكية.

وسيعرف المعرض مشاركة ممثلين عن 50 جامعة أمريكية، على أن يحط الرحال، أولا، يوم الأربعاء 27 مارس الجاري، من الساعة 5 إلى 8 مساء بفندق “حياة ريجينسي” في الدارالبيضاء، فيما سيتم تنظيمه، يوم السبت 30 من الشهر ذاته، من 11 صباحاً إلى 3 بعد الزوال في فندق “هيلتون غاردن إن” في طنجة.

ويلتقي ممثلو الجامعات الأمريكية، خلال المعرض، مع الطلبة المغاربة لتقديم برامجهم الأكاديمية عالية الجودة، وإطلاعهم على كيفية الولوج إلى التعليم الجامعي الأمريكي.

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المعرض، الذي يفتح أبوابه بالمجان لجميع زواره، سيكون فرصة، أيضا، للقاء الطلبة بمستشارين أكاديميين منEducationUSA ، وهي شبكة تابعة إلى وزارة الخارجية الأمريكية، تضم أكثر من 425 مركزًا توجيهياً للطلاب الدوليين في أكثر من 175 دولة.

وسيجيب المستشارون الأكاديميون عن أسئلة الزوار من طلبة، وأولياء أمور حول الخطوات، التي يجب اتخاذها للحصول على فرصة أكاديمية في الولايات المتحدة، ومعلومات حول اختبارات القبول في مختلف الجامعات، وعملية التقديم، والمنح الدراسية، وغيرها من فرص تمويل الدراسة، وتأشيرة الطالب، وبرنامج التبادل الأكاديمي Fulbright، وغيرها من المعلومات المفيدة.