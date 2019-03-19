حل فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، مساء أمس الإثنين، بإقامة بعثة المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة، قبل سفرها صوب كينشاسا تأهبا لملاقا منتخب الكونغو الديمقراطية، برسم منافسات الدور الأول من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس إفريقيا.

ووجه لقجع رسالة تحفيزية للعناصر الوطنية، من أجل تقديم أداء جيد وتشريف كرة القدم الوطنية، وبحثاً عن التأهل إلى نهائيات كأس إفريقيا، المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وأوضح رئيس جامعة الكرة خلال لقائه بالمنتخب الوطني لأقل من 23 سنة، أن الجهاز الكروي وفر جميع الإمكانيات من أجل لمكونات النخبة الوطنية، على غرارالمنتخب الوطني الأول، الذي يتأهب لخوض مباراة مالاوي ثم الأرجنتين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لقجع يجتمع بالأولمبيين قبل رحلة الكونغو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.