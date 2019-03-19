طقس الثلاثاء.. هبوب رياح مع كتل ضبابية

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الثلاثاء، أن تتشكل بعض السحب المنخفضة خلال الصباح والليل مرفوقة بكتل ضبابية فوق بعض السواحل الشمالية والوسطى ، فيما ستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بشمال المنطقة الشرقية والواجهة المتوسطية ، وقليلة السحب إلى صافية بباقي المناطق .
وستهب الرياح معتدلة القوة إلى ضعيفة من القطاع الشمالي عموما فوق مجموع ربوع المملكة . وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 01 و06 درجات بالمرتفعات، وما بين 06 و11 درجة بالمنطقة الشرقية والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس والسهول الشمالية والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 11 و16 درجة بمنطقة طنجة والسهول الوسطى والجنوب الشرقي ومنطقة سوس وشمال الأقاليم الجنوبية وبالقرب من السواحل، فيما ستتراوح ما بين 16 و21 درحة بباقي الأقاليم الجنوبية.
وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 14 و19 درجة بالمرتفعات والمنطقة الشرقية والساحل المتوسطي ، وما بين 19 و24 درجة بمنطقة طنجة والسايس والسفوح الجنوبية الشرقية وقرب السواحل ، وما بين 24 و29 درجة بالسهول والجنوب الشرقي وشمال الاقاليم الجنوبية، وستكون مابين 29 و34 درجة بمنطقة سوس وباقي الاقاليم الجنوبية. وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبوغاز وما بين طنجة ومهدية ، وهائجا بباقي السواحل الأطلسية ، ومحليا هائجا إلى قوي الهيجان ما بين الجرف وطانطان .
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