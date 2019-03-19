انت الان تتابع تفاصيل خبر بومبيو يزور الكويت و"إسرائيل" ولبنان والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 19 مارس 2019 11:54 صباحاً - يبدأ وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، جولة شرق أوسطية، تشمل الكويت و"إسرائيل" ولبنان.

وحسب بيان صادر عن الخارجية الأمريكية، فإن جولة بومبيو تستمر بين يومي 19 و23 مارس الجاري، وتبدأ من الكويت.

وأوضح البيان أن "بومبيو سيتناول مع مسؤولي البلدان الثلاثة: العلاقات الثنائية، ومجالات العمل المشترك، والتعاون الاقتصادي، ومواجهة أنشطة إيران المخلّة بأمن المنطقة".

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وأشار إلى أن وزير الخارجية الأمريكي سيلتقي مسؤولين من اليونان وقبرص الرومية خلال وجوده في "إسرائيل".

ووصفت الخارجية الأمريكية الكويت و"إسرائيل" ولبنان بأنها "دول مهمة بالنسبة لأمن المنطقة واستقرارها، وإن لهذه الدول دوراً فعالاً في رخاء الشرق الأوسط ونموه اقتصادياً".

وأكد البيان عزم الولايات المتحدة على تعزيز علاقاتها مع "البلدان الثلاثة المذكورة".