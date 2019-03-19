ارتفاع اعداد السياح الايرانيين الى أقليم كردستان بنسبة 30٪

الخليج 365/ بغدادأعلنت سلطات إقليم كردستان، الثلاثاء، عن زيادة رحلات الإيرانيين الى الأقليم بنسبة 30٪ .

وقال مدير عام منفذ حاج عمران الحدودي في الاقليم زرار حسين، في تصريح اوردته وكالة "ارنا" الايرانية، إن "الشهر الحالي شهد دخول 60 ألف سائح إيراني إلى إقليم كردستان العراق على اعتاب عيد النوروز".

وتابع إنه "بعد شطب الرسوم البالغة 25 ألف دينار عراقي (أكثر من 250 ألف تومان) للسياح الإيرانيين لمدة 10 أيام من قبل حكومة أقليم كردستان في العراق، نشهد زيادة في حركة المرور إلي إقليم كردستان العراق، والتي سجلت نموا بنسبة 30 بالمائة".



ووفقا للمسؤول الكردي العراقي، فإن "المئات من سيارات الأجرة وحافلات السياح دخلت المنافذ الحدودية إلي مدن أقليم كردستان العراق يوميا".

النوروز في إقليم كردستان العراق والعديد من المناطق الأخري في البلاد هو عيد تقليدي وتاريخي و ذو مكانة شعبية عالية، حيث تقام الاحتفالات السنوية إلي عدة أيام في هذه المنطقة.