انقلاب سفينة تحمل مئات الحاويات في الخليج

الخليج 365/ بغدادانقلبت سفينة تجارية، الثلاثاء، عند أحد أرصفة ميناء شهيد رجائي في مدينة بندرعباس عند مدخل مياه الخليج جنوبي إيران، وعلى متنها مئات الحاويات المحملة بالبضائع والزيوت.

وقالت وكالة "إرنا" الايرانية، إن "سفينة تجارية انقلبت عند أحد أرصفة ميناء شهيد رجائي في مدينة بندرعباس عند مدخل مياه الخليج جنوبي إيران، وعلى متنها مئات الحاويات المحملة بالبضائع والزيوت"، مبينة أن "عددا من أفراد الطاقم سقطوا في البحر أثناء غرق السفينة".



واضافت ان السفينة كانت تحمل 153 حاوية سقطت في المياه أثناء إخلاء السفينة"، مشيرة الى ان "الحمولة كانت عبارة عن زيوت صناعية وبوتاسيوم الكلور تم استيرادها من الخارج".

واشارت الى أن "الحادث وقع بسبب عدم التنسيق بين الضابط الأول في السفينة وفني الرافعة التي كانت تعمل على تفريغ الحاويات، فيما تواصل السلطات المختصة جهودها لرفع الحاويات من المياه"، مبينة أن "السفينة تحمل علم جزر القمر وجميع أفراد طاقمها من الهنود".

