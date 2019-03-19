قوات سوريا الديمقراطية تعلن سيطرتها على الباغوز بشكل كامل



أعلنت قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، الثلاثاء، سيطرته الكاملة على مدينة الباغوز. الخليج 365/ بغدادأعلنت قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، الثلاثاء، سيطرته الكاملة على مدينة الباغوز. ونقلت قناة "العربية الحدث"، عن "قسد" قولها إنها فرضت سيطرتها بالكامل على الباغوز. وذكرت "العربية الحدث"، أن عناصر من "داعش" يتحصون بآخر شريط بين الباغوز ونهر الفرات. وكانت قوات سوريا الديمقراطية أعلنت، صباح اليوم الثلاثاء، عن اعتقال 157 عنصراً من تنظيم "داعش".





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