سوريا الديمقراطية: سيطرنا على الباغوز بالكامل وعمليتنا ضد داعش لم تنته

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، الثلاثاء، سيطرتها الكاملة على مخيم الباغوز آخر جيوب تنظيم داعش الإرهابي، الذي تتحصن فيه عناصره شمال شرق سوريا.

ورغم هذه السيطرة الكاملة؛ فإن المسؤول الإعلامي لـ"سوريا الديمقراطية" أكد أن العملية لم تنتهِ بعد، موضحا أن بعض عناصر داعش لم يستسلموا بعد.

وقال المسؤول الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية إن الاشتباكات ما زالت مستمرة في الباغوز وتوجد مجموعة تحتجز بعض الأسر كدروع بشرية.‎

وأسرت قوات سوريا الديمقراطية 157 إرهابيا من أشرس إرهابيي داعش، معظمهم أجانب، في آخر جيوب التنظيم شمال شرق سوريا.





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وقال مصطفى بالي مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، على تويتر، إن العملية جرت في الباغوز ونفذتها قوات خاصة، لكنه لم يذكر متى تمت.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية، قد أعلنت، الأحد، أن ما يزيد على 60 ألفا معظمهم مدنيون، فروا من آخر جيب لتنظيم داعش الإرهابي شرقي البلاد، منذ بدء الهجوم النهائي للسيطرة عليه قبل أكثر من شهرين.

ونقلت القوات عشرات الآلاف، الذين فروا من أراضٍ يسيطر عليها داعش، في الأشهر الأخيرة، إلى مخيم الهول في الشمال الشرقي.





وتقول الأمم المتحدة إن المخيم يضم الآن 67 ألفا 90% منهم نساء وأطفال ويتجاوز ذلك طاقته الاستيعابية.

وبدأت الفصائل الكردية والعربية المدعومة من التحالف الدولي بقيادة واشنطن، مطلع الشهر الجاري، هجومها على مقاتلي التنظيم المحاصرين ببلدة الباغوز بعد عمليات إجلاء استمرت أسبوعين، ثم علقت هجومها يومين إفساحا للمجال أمام الراغبين في الخروج.