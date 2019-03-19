القبض على التركي مُنفذ «هجوم أوتريخت»

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هجوم إرهابي في هولندا
أفادت فضائية"سكاي نيوز" عربية، في خبر عاجل مساء اليوم الإثنين، أن الشرطة الهولندية نجحت في إلقاء القبض على المتهم بتنفيذ هجوم أوتريخت. وقتل 3 أشخاص وأصيب 9 آخرون، اليوم، في إطلاق نار بمدينة أوتريخت وسط هولندا، وقالت الشرطة إن ساحة محطة الترام وسط المدينة طوقت بينما كانت خدمات الطوارئ في مكان الحادث. ونشرت الشرطة تغريدة على "تويتر" ذكرت فيها: "حادث إطلاق النار، أبلغ عن عدة جرحى، وبدأت خدمات المساعدة"، مضيفة "إنه حادث إطلاق نار في الترام. وقد تم نشر العديد من طائرات الهليكوبتر الطبية لتقديم المساعدة"، وذلك حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية.
واستطاعت الشرطة تحديد هُوية المشتبه فيه بتنفيذ العملية الإرهابية، وتبين أنه تركي االجنسية ويُدعى «جوكمان تانيس»، ويبلغ من العمر 37 عامًا، إذ نشرت صورته وحذرت المواطنين من الاقتراب منه، مطالبة بعدم نشر أي فيديوهات خاصة بحادث إطلاق النار، وإرسالها للمحققيين للوقوف على أسباب الحادث، كما قررت إيقاف حركة
واستطاعت الشرطة تحديد هُوية المشتبه فيه بتنفيذ العملية الإرهابية، وتبين أنه تركي االجنسية ويُدعى «جوكمان تانيس»، ويبلغ من العمر 37 عامًا، إذ نشرت صورته وحذرت المواطنين من الاقتراب منه، مطالبة بعدم نشر أي فيديوهات خاصة بحادث إطلاق النار، وإرسالها للمحققيين للوقوف على أسباب الحادث، كما قررت إيقاف حركة القطارات من وإلى أوتريخت، بسبب الحادث.
وأعلنت الشرطة، تعزيز الأمن في المدارس والمرافق العامة والمساجد بعد إطلاق النار في مدينة أوتريخت.
وأضاف شهود عيان، أن المشتبه به في حادث إطلاق النار في مدينة أوتريخت، فتح النار عشوائيا، في المقابل رفعت الحكومة مستوى التهديد الإرهابي إلى أعلى درجة في مكان الحادث.
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